Харабали, Астраханская область, , 12:51 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту порчи земли при подъеме и резке судна. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту порчи земли при подъеме и резке судна 28. rpn. gov.ru

В сентябре 2021 года Росприроднадзор и Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура провели проверку по факту незаконной резки выведенных из эксплуатации судов в водоохранной зоне Волги — острове Шамбайский в Харабалинском районе.

На месте проведения работ зафиксированы факты складирования горючего, срезанных частей судна и навалы отходов производства и потребления на почве в водоохранной зоне. На всей обследуемой территории имелись следы работы тяжелой спецтехники, верхний слой грунта в прибрежной защитной полосе был полностью снят и перемещен. 280 квадратных метров почвы загрязнено нефтепродуктами.

В почве содержание нефтепродуктов превышало норму в 6,5 — 39,1 раза. Высокое содержание нефтепродуктов, железа и алюминия также выявлено в воде исследуемой акватории Волги. Ущерб, причинённый почве как объекту охраны окружающей среды, оценили в 109 млн 969 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».