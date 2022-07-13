Стокгольм, 13 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Согласно прогнозу профильной организации Lantmännen, в этом году фермеров Швеции ожидает привычно большой урожай пшеницы. Об этом 13 июля сообщил телеканал SVT.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Ожидается, что в этом году урожай зерновых составит 5,3 млн тонн, что немного больше, чем в прошлом году, и соответствует среднему урожаю за последние пять лет. Наиболее многообещающей ситуация выглядит в южной и западной Швеции, в то время как восточная Швеция пострадала как от засухи, так и от холодной зимы.

До сбора урожая в Швеции остались считанные недели. Но несмотря на то, что он будет особенно щедрым в этом году, радоваться фермеры не спешат.

«Сейчас нас беспокоит стоимость сырья для выращивания урожая и цены, которые мы в итоге получим при продаже нашей продукции», — заявил в интервью SVT председатель Lantmännen Пер Линдал.