Сыктывкар, , 12:50 — REGNUM В Коми из-за растущей заболеваемости COVID-19 могут снова ввести антиковидные ограничения. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Масочный режим Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

«Сегодня у нас 28 случаев. Это говорит только о том, что мы отменили полностью все меры предосторожности, совершенно никак не занимаемся профилактикой. Люди активно общаются, в том числе выезжая на отдых за пределы республики. Скорее всего, к осени мы вынуждены будем возвращать меры профилактики», — предупредил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Коми отменили обязательное соблюдение масочного режима и ряд других антиковидных мер.