Москва, , 18:21 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Экология», для обслуживания Центральной экологической зоны Байкала и приграничных населенных пунктов будет построено семь технологичных предприятий по обработке и утилизации ТКО. Как сообщила в своём телеграм-канале вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, режим охраны этой зоны чрезвычайно сложный: необходимо защитить природное наследие, так как перерабатывать и утилизировать там мусор категорически нельзя.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Поэтому проекты будем строить за пределами особой зоны, но с пунктами перегрузки. Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на природные комплексы, сократить логистические затраты и ликвидировать риски повышения тарифов для населения», — пояснила Абрамченко.

По её славам, единую систему обращения с отходами требуется построить уже в 2024 году. Объекты позволят добиться 100% сортировки отходов в пределах Центральной экологической зоны Байкала, а также снизить объем захоронения в два раза.

«Ну и, конечно, нужно работать над снижением отходообразования. Поэтому поддерживаем инициативу депутатов Государственной Думы по запрету обращения одноразового пластика.

Поручила Минприроды совместно с ППК РЭО посмотреть на дополнительные меры по ограничению обращения одноразовых пластиковых товаров и неперерабатываемых материалов в пределах ЦЭЗ.

И третье — раздельный сбор мусора. С учетом высокого туристического потока нужна не только инфраструктура, но и просветительская и стимулирующая активность — и для туристов, и для жителей. Например, программы кешбэка, баллов и других поощрений», — считает вице-премьер российского правительства Виктора Абрамченко.

«Мы рады, что тренд на строительство экопунктов набирает обороты. Как показывает практика, денежное вознаграждение прекрасно стимулирует жителей, помогает переосмыслить отношение к экологии и даже несет образовательную функцию. Жители, у которых есть возможность сдать отходы на переработку рядом с домом, вряд ли выбросят пластиковую бутылку на улице или оставят где-нибудь в лесу», — пояснил исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, за год от деятельности населения и предприятий в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) на территории Иркутской области образуется 22,1 тысячи тонн твердых коммунальных отходов. Также зарегистрировано 20 несанкционированных свалок на площади 34,1 гектара объемом 204 тысячи кубометров.

«Существует потребность в проектировании и строительстве четырёх объектов: двух — в границах центральной экологической зоны, двух — за ее пределами. При наличии финансирования мы готовы приступить к строительству первого объекта — мусороперегрузочной станции ТКО в местности Бориса в Ольхонском районе мощностью около двух тысяч кубометров в год. Проектно-сметная документация готова, государственная экологическая экспертиза пройдена», — отметил Игорь Кобзев.

В Иркутской области 77 населенных пунктов расположены в центральной экологической зоне, в Бурятии таких населенных пунктов 73. Предстоит определить, в каких из них целесообразен раздельный сбор мусора, и подготовить логистику его вывоза.

В начале 2022 года Иркутская область стала первым регионом Сибирского федерального округа, с которым публично-правовая компания «Российский экологический оператор» подписала соглашение о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Мы начали работу буквально в конце октября, и за несколько месяцев очень инициативной работы с командой субъекта смогли подготовить план по развитию отрасли обращения с отходами в объемах, необходимых для выполнения показателей 2030 года, под ключ к 2024 году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей, как раз из так называемых источников зеленых облигаций.

Во-вторых, есть новая мера поддержки, утвержденная правительством — нам предоставлена возможность осуществлять компенсацию купонного дохода, что позволяет предоставлять беспрецедентно дешевые финансовые ресурсы на возвратной основе.

В Иркутской области мы планируем предоставить инвесторам ресурсы на 12 лет под процентную ставку около 4−4,5%. Это позволит области в 2024 году получить достижение показателей нацпроекта «Экология» — в два раза сократить объемы захоронения, построить полноценную систему утилизации, включая утилизацию в готовые виды продуктов. Мы несколько таких проектов рассматриваем в южной части региона», — подчеркнул генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Как сообщало ИА REGNUM, забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта. В рамках него модернизируют и построят новые сооружения для очистки сточных вод, планируется значительное сокращение загрязненных территорий вблизи озера.