Горно-Алтайск, 13 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай правоохранители пресекли деятельность преступной группы, занимающейся организацией предоставления интимных услуг. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

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В организации подпольного борделя подозревают двух местных жительниц 39 и 40 лет. По предварительным данным, нелегальный бизнес проработал с апреля 2021 по май 2022 года.

«В состав преступной группы вошли пятеро местных жителей, которые занимались подбором женщин для оказания интимных услуг, доводили до них установленные правила, тарифы, систему разделения полученных денежных средств, осуществляли непосредственный контроль за их работой и дисциплиной», — отметили в ведомстве.

По месту жительства фигурантов полицейские нашли и изъяли компьютеры, телефоны, флеш-карты, 750 тыс. рублей наличными, а также 74,5 грамма наркотиков. Возбуждены уголовные, к настоящему времени все фигуранты дали признательные показания.