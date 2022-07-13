Белгород, 13 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 13 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение в стационарах 85 человек, под амбулаторным наблюдением 180 жителей.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрирован 131 971 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 129 427 человек. В летальной статистике без изменений — 2 279 записей.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали не поступили новые пациенты.