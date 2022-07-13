Ижевск, 13 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. На сегодняшний управление Роспотребнадзора по Удмуртии выдало только два санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования в рекреационных целях. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото — mos.ru Пруд

Так, разрешения получили пруд в Можге и Пазяльский пруд в Можгинском районе.

Всего ведомство контролирует состояние 33 водоемов республики в 48 контрольных точках. Отбор проб воды на санитарно-химические, вирусологические и паразитологические показатели проводится один раз в месяц, на микробиологические — один раз в 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня текущего года управление Роспотребнадзора по Удмуртии не выдало ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования для отдыха.

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