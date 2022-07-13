Белград, 13 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич надеется, что сербские дети, проживающие в на Балканах и в сопредельных государствах, кроме латиницы, выучат и «своё, кириллическое письмо». Об этом Вучич заявил 13 июля, во время приема, устроенного для детей сербской национальности из Хорватии, Словении и Венгрии.

Predsednik.rs Пресс-конференция Александра Вучича 7 июля 2020 года

«Государственные границы, которые сегодня существуют, не должны ограничивать культурные, языковые и все остальные достижения одного народа», — процитировало агентство «Танюг» слова Вучича.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин выдвинул идею создания единого культурного пространства всех сербов. Руководства соседних стран обвинили его в «великосербском национализме».