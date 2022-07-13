Москва, 13 июля 2022, 12:47 — REGNUM Провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодёжных команд на федеральной территории «Сириус» поручил президент России Владимир Путин. Об этом 13 июля сообщается на сайте Кремля.
Поручение дано Министерству спорта России, а также образовательному фонду «Талант и успех» и органам публичной власти «Сириуса».
До 1 сентября 2022 года, а далее — ежегодно, ответственные лица должны предоставить доклад.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил создать Национальную молодёжную студенческую спортивную лигу