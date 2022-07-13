Москва, 13 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодёжных команд на федеральной территории «Сириус» поручил президент России Владимир Путин. Об этом 13 июля сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Поручение дано Министерству спорта России, а также образовательному фонду «Талант и успех» и органам публичной власти «Сириуса».

До 1 сентября 2022 года, а далее — ежегодно, ответственные лица должны предоставить доклад.