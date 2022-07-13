Москва, , 12:48 — REGNUM Лесная амнистия может быть продлена до 2026 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский на заседании президиума Совета законодателей.

Лесной массив Фото: pixabay.com

По его словам, ведомство подготовило ряд инициатив, которые стоит рассмотреть в осенью сессию Госдумы. В частности, Росреестр отравил на заключение в правительство законопроект, направленный на устранение пересечений между границами земельных участков и границами населенных пунктов территориальных зон.

«Вторая инициатива — это продление лесной амнистии до 2026 года. Важная задача, которой мы занимаемся. Уже на 250 млн. гектар сократили разрыв между ЕГРН и Государственным лесным реестром», — сказал Скуфинский.

Третья инициатива связана с сокращением сроков по кадастровому учету и регистрации прав, пояснил глава Росреестра.

Напомним, в июле 2017 года принят федеральный закон № 280 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определённой категории земель» (более известный как закон о лесной амнистии). Земли, находящиеся в границах лесного фонда, нельзя использовать для строительства, ведения садоводства и дачного хозяйства.

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