Москва, 13 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Лесная амнистия может быть продлена до 2026 года. Как передает корреспондентИА REGNUM13 июля, об этом заявил руководитель РосреестраОлег Скуфинский на заседании президиума Совета законодателей.

Фото: pixabay.com Лесной массив

По его словам, ведомство подготовило ряд инициатив, которые стоит рассмотреть в осенью сессию Госдумы. В частности, Росреестр отравил на заключение в правительство законопроект, направленный на устранение пересечений между границами земельных участков и границами населенных пунктов территориальных зон.

«Вторая инициатива — это продление лесной амнистии до 2026 года. Важная задача, которой мы занимаемся. Уже на 250 млн. гектар сократили разрыв между ЕГРН и Государственным лесным реестром», — сказал Скуфинский.

Третья инициатива связана с сокращением сроков по кадастровому учету и регистрации прав, пояснил глава Росреестра.

Напомним, в июле 2017 года принят федеральный закон № 280 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определённой категории земель» (более известный как закон о лесной амнистии). Земли, находящиеся в границах лесного фонда, нельзя использовать для строительства, ведения садоводства и дачного хозяйства.