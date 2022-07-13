* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 12:45 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют создать крупную школу джихадистов в афганской провинции Панджшер. Об этом газете «8 Собх» сообщили информированные источники.

Мавзолей Ахмад Шаха Масуда 8am. af

По их словам, эта крупная школа джихадистов должна быть создана в мавзолее Ахмад Шаха Масуда в районе «Сарича» города Базарак, административного центра провинции Панджшер.

Учебное учреждение, рассчитанное примерно на 1000 учеников, создаётся по приказу муллы Хайбатуллы, лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Строительство этой школы было одобрено губернатором Панджшера.

Официально талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили по этому поводу.

Следует отметить, что учебная программа этой школы будет соответствовать учебникам пакистанских школ, а для учеников будет построено общежитие на 1000 мест.