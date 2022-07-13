Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM По факту гибели мужчины при пожаре в Екатеринбурге проводится проверка. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

На место происшествия выезжали наряды комплексных сил полиции и оперативная группа ОВД. Материалы дела переданы в региональный СКР, уточнили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии. Тело погибшего направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл утром 12 июля в одном из 14-этажном доме на улице Ильича в Екатеринбурге. Огнём была охвачена квартира на девятом этаже и балкон на десятом. Огнеборцы спасли семь человек. В загоревшейся квартире спасатели обнаружили тело мужчины.

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