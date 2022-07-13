Салехард, 13 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На Ямале вынесен приговор предпринимателю за отравление 36 жителей Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

(сс) Sander Dalhuisen Бургер

В мае 2021 года в городе Лабытнанги несколько десятков человек после посещения кафе «Бургер Хаус» попали в инфекционное отделение городской больницы. Санитарно-эпидемиологическое расследование установило, что владелец кафе не организовал должным образом производственный контроль за приготовлением блюд, соблюдением правил личной гигиены персоналом пищеблока, качественной обработкой инвентаря, посуды и помещений. В результате произошло массовое отравление посетителей кафе «Бургер Хаус», которые употребляли блюда с добавлением самодельного соуса. В ходе следствия потерпевшими признаны 36 человек.

Суд признал владельца кафе виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей»). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев.

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