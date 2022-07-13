Красногорск, 13 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 13 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 293 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 107 случаев больше аналогичного показателя 12 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 186 человек, а днём ранее — у 222 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 929 новых случаев заражения коронавирусом.