Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Российский режиссёр Ладо Кватания снял клип на песню Hot Shit американской рэп-исполнительницы Cardi B. Об этом 13 июля пишет «Канобу».

Кадр из интервью на телевидении Cardi B

В записи трека и клипа приняли участие рэперы Lil Durk и Канье Уэст (Йе). В ролике музыканты предстают в футуристических нарядах на фоне несуществующих локаций.

ИА REGNUM напоминает, что премьера трека Hot Shit состоялась 1 июля 2022 года. Сингл был выпущен на лейбле Atlantic Records.