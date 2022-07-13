Ставрополь, 13 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае с начала 2022 года появились на свет около 12 тыс. детей, в том числе 128 пар двойняшек и две тройни. Такие данные приводит краевой ЗАГС по итогам первого полугодия.

Andrés Nieto Porras Новорожденный

По данным статистики, среди новорожденных — мальчиков и девочек почти равное количество. При этом треть родившихся детей являются первенцами в семье. Среди двоен — 41 пара братьев и столько же сестёр. Что касается троен, то в одной из них - три сестры, а в другой - два мальчика и девочка.

Как сообщили в управлении по информполитике аппарата правительства Ставрополья, в 2022 году в крае зарегистрировано 5,5 тыс. браков, их больше чем разводов. А самыми возрастными женихами стали четверо мужчин старше 80 лет.