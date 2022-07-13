Воронеж, , 12:40 — REGNUM Более 1,5 тысячи человек пострадали от присасывания клещей в Воронежской области весной — летом 2022 года, по данным на 11 июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Осторожно, клещи! egor347

Всего к медикам за помощью за сезон текущего года обратились уже 1 532 человека.

К настоящему момент обработка против клещей в регионе проведена на площади 902,6 га — это территории парков, скверов, прочие места массового пребывания людей. В том числе против клещей обработали 243,5 га территории детских лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне из-за нашествия клещей досрочно, в целях обработки, завершили смену в муниципальном детском оздоровительном лагере «Кировец» в Воронеже.

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