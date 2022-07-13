Сингапур, , 12:39 — REGNUM Регуляторы должны «взяться за дело» и ввести криптотехнологии в «периметр регулирования», считает заместитель управляющего Банка Англии по вопросам финансовой стабильности Джон Канлифф, как сообщает 13 июля CNBC.

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Выступая в резиденции Верховного комиссара Великобритании в Сингапуре, Канлифф поделился своими соображениями о недавней «криптозиме» — периоде падения курсов криптовалют, которые остаются низкими уже в течение длительного времени.

По его словам, финансы несут в себе неотъемлемые риски, и хотя технология может изменить способ управления и распределения рисков, она не может их полностью устранить.

«Финансовые активы, не имеющие собственной ценности… стоят только столько, сколько заплатит новый покупатель. Поэтому они по своей природе нестабильны, очень уязвимы к настроениям и склонны к крахам», — объяснил Канлифф.

Криптовалюты недостаточно интегрированы в остальную финансовую систему, чтобы представлять для нее «непосредственный системный риск», полагает Канлифф, но прогнозирует, что границы между сферой криптовалют и традиционной финансовой системой будут «всё больше размываться».

«Интересный вопрос для регуляторов заключается не в том, что будет дальше со стоимостью криптоактивов, а в том, что нам нужно сделать, чтобы… перспективные инновации… могли происходить без возникновения растущих и потенциально системных рисков», — добавил он.

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