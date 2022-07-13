Бухарест, , 12:38 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками пограничной полиции Румынии, в районе КПП «Нэдлак» на румынско-венгерской границе были задержаны 42 человека. Об этом 13 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Согласно официальной информации, нелегалы прятались в контейнере с партией моющих средств и велосипедов, который перевозили из Турции в Италию. По предварительным сообщениям, все задержанные лица являются выходцами из Индии, Непала и Бангладеш. В ближайшее время они будут доставлены в центр временного содержания беженцев.

Предполагается, что в ближайшее время МВД Румынии активизирует свои усилия по охране государственной границы.