Бухарест, 13 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведённой сотрудниками пограничной полиции Румынии, в районе КПП «Нэдлак» на румынско-венгерской границе были задержаны 42 человека. Об этом 13 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, нелегалы прятались в контейнере с партией моющих средств и велосипедов, который перевозили из Турции в Италию. По предварительным сообщениям, все задержанные лица являются выходцами из Индии, Непала и Бангладеш. В ближайшее время они будут доставлены в центр временного содержания беженцев.

Предполагается, что в ближайшее время МВД Румынии активизирует свои усилия по охране государственной границы.