Москва, 13 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 13 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 972 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 413 случаев больше аналогичного показателя 12 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 559 человек, а днём ранее — у 514 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 929 новых случаев заражения коронавирусом.