Москва, , 12:37 — REGNUM Российские средства ПВО перехватили за сутки пять украинских ракет «Точка-У», сбили 18 снарядов РСЗО «Ураган» и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, сообщили 13 июля в Минобороны РФ.

ПВО в действии Mil.ru

«Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской Народной Республики и Костырка Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также сообщается, что российские средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотников в районах Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снигиревка Николаевской области и Карповка ДНР и сбили один Су-25 ВСУ в районе Широкого Николаевской области.

Кроме того, в воздухе были сбиты 18 снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик, а также в районе Луганска.