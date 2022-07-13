Пермь, , 12:37 — REGNUM В ковидные отделения на территории Пермского края 12 июля поступили девять пациентов, что на три больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в регионе выявили 372 066 заражений коронавирусом, в том числе 53 случая — за прошедшие сутки. Среди заражённых семь жителей в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска.

В Прикамье от болезни оправились в общей сложности 362 793 человека. Жертвами COVID-19 стали 8845 человек. За минувшие сутки нет ни одного летального исхода.