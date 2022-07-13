Байкалово, Свердловская область, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области 36-летний житель Байкаловского района осуждён за попытку убить ребёнка. Об этом 13 июля сообщает старший помощник руководителя регионального управления СК России Александр Шульга.

Полиция Duma.gov.ru

28 июля 2020 года гражданин выбросил ребёнка из окна частного дома. Пострадавший не получил серьёзных телесных повреждений. Суд назначил обвиняемому восемь с половиной лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что этот гражданин ранее был судим три раза. Также он привлекался и к административной ответственности.

«Лишь благодаря счастливой случайности пострадавший от его действий малолетний остался в живых», — добавил Горелых.