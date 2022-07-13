Томск, 13 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. 19 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 828.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 300 человек, в том числе 28 за сутки. Жертвами коронавируса стали 862 пациента.