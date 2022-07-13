Донецк, 13 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населенные пункты Новобахмутовка и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 13 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что два обстрела Новобахмутовки со стороны ВСУ были зафиксированы в 11:05 и 11:10 (совпадает с мск) и в ходе них по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм и пять мин калибра 120 мм соответственно.

Также указывается, что в 11:23 украинские нацисты выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 11:30 — шесть снарядов калибра 155 мм по Широкой Балке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не меняют положения дел на фронтах спецоперации.