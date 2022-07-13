Сыктывкар, 13 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Коми сегодня, 13 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и сильного ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

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По данным синоптиков, в республике ожидаются грозы, местами ливни, град, усиление южного ветра, 6-11 м в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Основной удар стихии придется на Прилузский, Койгородский, Сысольский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии ожидаются ливни с градом.