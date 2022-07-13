Бейрут, 13 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Угроза наступления голода в Ливане временно преодолена. С таким заявлением, как сообщает Lebanon 24, выступил глава синдиката производителей хлеба Ливана Ахмед Хотейт.

M.government.ru Зерно

По его словам, в ближайшее время в Ливан прибудут несколько партий зерна общим объёмом 35 000 тонн, что позволит удовлетворить потребность страны в хлебе на некоторое время.

Как сообщается, корабли с российским зерном идут из Ростова-на-Дону и Новороссийска, а украинское зерно поставляется через румынские порты на Дунае.

Ранее в Ливане сообщили о резком подорожании зерна из-за прекращения поставок с Украины, на которую приходится 60% ливанского импорта.