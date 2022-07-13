Москва, 13 июля 2022, 12:34 — REGNUM Обеспечить создание Национальной молодёжной студенческой спортивной лиги поручил президент России Владимир Путин. Об этом 13 июля сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо создания лиги, поручение включает в себя проведение финальных соревнований этой лиги на федеральной территории «Сириус».

Поручение дано образовательному фонду «Талант и успех», а также Минспорту РФ, Минобрнауки РФ и органам публичной власти «Сириуса».

Срок исполнения установлен до 1 октября 2022 года. Соревнования планируется проводить ежегодно.