Москва, 13 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Обеспечить создание Национальной молодёжной студенческой спортивной лиги поручил президент России Владимир Путин. Об этом 13 июля сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Помимо создания лиги, поручение включает в себя проведение финальных соревнований этой лиги на федеральной территории «Сириус».

Поручение дано образовательному фонду «Талант и успех», а также Минспорту РФ, Минобрнауки РФ и органам публичной власти «Сириуса».

Срок исполнения установлен до 1 октября 2022 года. Соревнования планируется проводить ежегодно.