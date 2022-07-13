Брянск, 13 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки госпитализировано четыре человека с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в региональном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 19 пациентов.

Александр Куликов ИА REGNUM Влажная уборка палат

Всего в Брянской области проведено 1 978 833 исследования на коронавирус, выявлено 162 566 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 158 292 жителя.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 4 043 пациентов.