Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Новый корпус онкологического медицинского центра им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге увеличит доступность онкологической помощи на 200 мест, сообщили 13 июля в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, который контролирует реализацию объекта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге началось строительство клинического корпуса. В нем будет создан стационар на 204 места.

«Сегодня на строительной площадке завершены работы по устройству монолитного каркаса здания, ведется кирпичная кладка стен с первого по пятый этажи, выполняется монтаж системы отопления в подвале и устройство дренажа», — отметили в пресс-службе Единого заказчика.

Завершить строительство объекта планируется в 2024 году. Таким образом в медцентре появится восемь операционных, отделения анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и трансплантации костного мозга. В клиническом корпусе также будет создан пищеблок на весь больничный комплекс. Строительство объекта обеспечит безопасную и комфортную среду для больных и персонала.

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