Кабул, 13 июля 2022, 12:33 — REGNUM Активисты образования в Кабуле, Парване и Герате пытаются обойти запрет на получение девочками среднего образования, открывая для них тайные школы. Об этом сообщает новостной канал NPR.

Школа для девочек
Школа для девочек
Darivoa.com

Назанин, руководитель одной из тайных школ в Кабуле, говорит, что девочкам нужно образование. Открыв тайную школу в Кабуле, она обучает около десяти девочек-подростков.

Назанин решила открыть свою маленькую школу после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили своё обещание вернуть девочек старше шестого класса в школу.

«Если мы подчинимся талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то так и останемся домохозяйками. Мы должны что-то сделать», — подчеркнула она.

Девушка, попросившая не называть её настоящего имени из соображений безопасности, рассказала: »Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали, что девочки больше не могут ходить в среднюю школу, я подумала про себя, что я могу сделать?».

В Кабуле, провинции Парван и городе Герат женщины, подобные Назанин, открыли тайные школы, чтобы помочь девочкам продолжить учёбу.

Семья Назанин помогла ей переоборудовать одну комнату их дома в класс. Её бабушка пожертвовала ковер для класса, а некоторые друзья принесли книги. Назанин преподает базовые предметы девочкам в седьмого и восьмого классов. Её дядя преподаёт в старших классах, а один из её друзей обучает девочек английскому языку.

34-летняя Зайнаб также открыла в Кабуле образовательный центр для девочек, лишённых возможности посещать школу. Она преподаёт предметы средней школы и наняла нескольких учителей, которые с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли работу. Зайнаб говорит, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неофициально разрешили ей осуществлять свою деятельность. Она добавила, что деятельность центра зависит от ношения девочками предписанной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одежды.

По данным NPR, этих разрозненных усилий недостаточно, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Неизвестно, сколько тайных школ обучают девочек. По данным ЮНИСЕФ, 850 000 девочек были лишены возможности учиться с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Тот факт, что, несмотря на запрет «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на образование, люди нашли разные способы получить его, показывает, насколько люди хотят образования для себя и своих детей», — указала Хизер Барр, сотрудница международной организации «Хьюман Райтс Вотч».

«Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно быть глубоко стыдно за то, что они сделали Афганистан единственной страной в мире, которая не допускает девочек к образованию из-за их пола», — говорит она.

Но высокопоставленный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил СМИ, что не все члены движения выступают против образования девочек. Попросив не называть его имени, он сказал, что только самые крайние талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются сторонниками запрета.

Он говорит, что в местах, где действует этот запрет, девочки могут посещать частные образовательные центры.