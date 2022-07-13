Кабул, , 12:33 — REGNUM Активисты образования в Кабуле, Парване и Герате пытаются обойти запрет на получение девочками среднего образования, открывая для них тайные школы. Об этом сообщает новостной канал NPR.

Школа для девочек Darivoa.com

Назанин, руководитель одной из тайных школ в Кабуле, говорит, что девочкам нужно образование. Открыв тайную школу в Кабуле, она обучает около десяти девочек-подростков.

Назанин решила открыть свою маленькую школу после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили своё обещание вернуть девочек старше шестого класса в школу.

«Если мы подчинимся талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то так и останемся домохозяйками. Мы должны что-то сделать», — подчеркнула она.

Девушка, попросившая не называть её настоящего имени из соображений безопасности, рассказала: »Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали, что девочки больше не могут ходить в среднюю школу, я подумала про себя, что я могу сделать?».

В Кабуле, провинции Парван и городе Герат женщины, подобные Назанин, открыли тайные школы, чтобы помочь девочкам продолжить учёбу.

Семья Назанин помогла ей переоборудовать одну комнату их дома в класс. Её бабушка пожертвовала ковер для класса, а некоторые друзья принесли книги. Назанин преподает базовые предметы девочкам в седьмого и восьмого классов. Её дядя преподаёт в старших классах, а один из её друзей обучает девочек английскому языку.

34-летняя Зайнаб также открыла в Кабуле образовательный центр для девочек, лишённых возможности посещать школу. Она преподаёт предметы средней школы и наняла нескольких учителей, которые с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли работу. Зайнаб говорит, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неофициально разрешили ей осуществлять свою деятельность. Она добавила, что деятельность центра зависит от ношения девочками предписанной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одежды.

По данным NPR, этих разрозненных усилий недостаточно, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Неизвестно, сколько тайных школ обучают девочек. По данным ЮНИСЕФ, 850 000 девочек были лишены возможности учиться с момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Тот факт, что, несмотря на запрет «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на образование, люди нашли разные способы получить его, показывает, насколько люди хотят образования для себя и своих детей», — указала Хизер Барр, сотрудница международной организации «Хьюман Райтс Вотч».

«Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно быть глубоко стыдно за то, что они сделали Афганистан единственной страной в мире, которая не допускает девочек к образованию из-за их пола», — говорит она.

Но высокопоставленный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил СМИ, что не все члены движения выступают против образования девочек. Попросив не называть его имени, он сказал, что только самые крайние талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются сторонниками запрета.

Он говорит, что в местах, где действует этот запрет, девочки могут посещать частные образовательные центры.