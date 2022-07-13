Владивосток, 13 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Приморье вечером 12 июля из района проведения специальной военной операции на Украине вернулся сводный отряд Росгвардии. Губернатор Олег Кожемяко встретил бойцов и вручил им краевые награды, сообщили в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморского края Вручение наград росгвардейцам

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Встречали росгвардейцев с духовым оркестром.

«Сводный отряд ОМОН поставленную задачу выполнил в полном объеме», — доложил командир.

Олег Кожемяко поблагодарил бойцов за службу:

«Дома вас ждут родные и близкие, кто на протяжении трех месяцев каждый день сердцем и душой переживал за каждого из вас. Вы прошли суровую школу специальной военной операции. Главное — все вернулись живыми и здоровыми. Это говорит о том, что совершенствуется ваша боевая выучка. Рядом с вами стояли наши земляки — 155-я бригада морской пехоты, вместе выполняя сложную задачу по очистке Украины от нацизма. Спасибо за ваш воинский долг!».

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 12 июля торжественно встретили бойцов, вернувшихся со спецоперации в защиту Донбасса.