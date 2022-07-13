Бухарест, 13 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Правительство Румынии рассматривает возможность введения принципиального нового налога в отношении компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Об этом 13 июля сообщат «Румынское телевидение».

Азартные игры

По предварительной информации, соответствующий план предусматривает отчисления в казну соответствующими фирмами до 25 процентов своего ежедневного дохода.

«Это позволит не только пополнить государственный бюджет, но и «облагородить» систему азартных игр в целом», — заявил румынский вице-премьер Келемен Хунор.

Предполагается, что указанная инициатива будет рассмотрена парламентом Румынии на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, в данный момент в Румынии для казино действуют льготные налоговые правила.