Симферополь, 13 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Информация о перекрытии движения по Крымскому мосту с 16 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

ИА REGNUM Фейк

«Сегодня с самого утра в адрес министерств и ведомств Республики Крым поступают фейковые сообщения. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС России и сообщают о том, что с 16 июля будет ограничено движение по Крымскому мосту. Данная информация не соответствует действительности», — приводит «Крым 24» слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Лины Кратюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший командующий европейской армией НАТО генерал Филип Бридлав призвал киевский режим нанести удар по Крымскому мосту американскими ракетами Harpoon.