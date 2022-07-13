Петропавловск-Камчатский, , 12:26 — REGNUM По результатам национального инвестиционного рейтинга за 2021 год Камчатский край стал лидеров на Дальнем Востоке по открытости власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Правительство Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«На Камчатке есть открытость — открытый диалог власти и бизнеса — и полное доверие. Камчатский край – это единственный регион в ДФО, который предоставляет расширенный отчет и полную детализацию обсуждения с бизнесом тех документов, которые мы высылаем по итогам рейтинга. Я считаю, что это полное доверие, потому что без подробного анализа тех параметров, которые прописаны в этих документах, в принципе, невозможно движение», — пояснила руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ДФО Ольга Курилова.

Также в рейтинге отмечено снижение административного давления на Камчатке, высокая оценка дана телекоммуникационной инфраструктуре. Хорошую динамику показали транспортная инфраструктура и ряд процедур в стройке.

«Наша задача не хвалить друг друга, а слышать критику, говорить о проблемных зонах и уже по ним фокусироваться на работе. Это прежде всего вопросы технического присоединения — к водоканалу, к другим коммунальным сетям. Это вопросы, связанные с административным давлением и деятельностью контрольно-надзорных органов. Это вопросы лицензирования, в том числе связанные со здравоохранением и пассажирскими перевозками. Это те вопросы, которые касаются земельных отношений, и в том числе оформления аренды земли и процедур, которые на муниципальном уровне проходят. Это те проблемные зоны и приоритеты, над которыми мы сейчас будем усиленно работать», — прокомментировал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Камчатка занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе и 13 среди регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Камчатки в 2021 году показала уверенный рост как к 2020, так и к допандемийному 2019 году, об этом в своём ежегодном отчете перед депутатами региона 21 июня заявил губернатор края Владимир Солодов.