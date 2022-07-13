Москва, , 12:26 — REGNUM Банк России не пойдет на снижение ключевой ставки ниже 5-6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова.

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«Думаю, что на ближайшем заседании Банка России действительно следует ожидать понижения ключевой ставки, учитывая складывающиеся позитивные (пусть и неустойчивые) тенденции, — сказала Дубова. — Заметим, что летом темпы инфляции традиционно замедляются, в том числе из-за сезонного снижения цен на продовольственные товары. Учитывая этот факт и несмотря на дефляцию, Банк России вряд ли пойдет на снижение ставки на 100 базисных пунктов. Вероятнее всего, снижение составит 50-75 базисных пунктов. Экономика заинтересована в снижении ключевой ставки для поддержания кредитования населения и стимулирования через кредит спроса на товары и услуги».

Однако, как подчеркнула Дубова, не следует забывать, что ставка, помимо стоимости кредита, влияет и на стоимость депозитов, поэтому ее снижение ведет к обесцениванию сбережений, оттоку средств населения из организованных форм сбережений, снижению ресурсной базы банков и их потенциала к кредитованию.

«Центральный банк в своих среднесрочных целях по инфляции ориентируется на таргет в 4%. Полагаю, что при максимально благоприятных прогнозах и инфляционных ожиданиях снижения ключевой ставки ниже уровня в 5-6% ожидать не стоит», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как, вероятнее всего, будет снижена ключевая ставка Центрального банка РФ.

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