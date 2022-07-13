Москва, 13 июля 2022, 12:26 — REGNUM Банк России не пойдет на снижение ключевой ставки ниже 5-6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила профессор департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового университета при правительстве РФ Светлана Дубова.

Банк России
Банк России
Goverment.ru

«Думаю, что на ближайшем заседании Банка России действительно следует ожидать понижения ключевой ставки, учитывая складывающиеся позитивные (пусть и неустойчивые) тенденции, — сказала Дубова. — Заметим, что летом темпы инфляции традиционно замедляются, в том числе из-за сезонного снижения цен на продовольственные товары. Учитывая этот факт и несмотря на дефляцию, Банк России вряд ли пойдет на снижение ставки на 100 базисных пунктов. Вероятнее всего, снижение составит 50-75 базисных пунктов. Экономика заинтересована в снижении ключевой ставки для поддержания кредитования населения и стимулирования через кредит спроса на товары и услуги».

Однако, как подчеркнула Дубова, не следует забывать, что ставка, помимо стоимости кредита, влияет и на стоимость депозитов, поэтому ее снижение ведет к обесцениванию сбережений, оттоку средств населения из организованных форм сбережений, снижению ресурсной базы банков и их потенциала к кредитованию.

«Центральный банк в своих среднесрочных целях по инфляции ориентируется на таргет в 4%. Полагаю, что при максимально благоприятных прогнозах и инфляционных ожиданиях снижения ключевой ставки ниже уровня в 5-6% ожидать не стоит», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как, вероятнее всего, будет снижена ключевая ставка Центрального банка РФ.

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