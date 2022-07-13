Москва, 13 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки свыше 230 целей ВСУ, сообщили 13 июля в Минобороны РФ.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиация ударами высокоточного оружия за сутки уничтожила в Николаеве свыше 350 украинских боевиков.

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