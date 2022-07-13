Архангельск, , 13:59 — REGNUM Конференция, посвященная вопросам окружающей среды в Арктике, состоится в Архангельске 20 июля на площадке Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Мероприятие пройдёт в рамках основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

В Арктике Pacom.mil

В рамках конференции пройдут три сессии, посвященные различным аспектам экологической тематики в Арктике. «Мусорная реформа в арктических условиях: от обсуждения к эффективным решениям и проблеме накопленного экологического вреда», на которой обсудят темы реализации национального проекта «Экология», управления отходами в арктическом регионе и ликвидацию накопленного экологического вреда.

Практику организации обращения с коммунальными отходами и реализацию положений международных конвенций и протоколов экологической направленности обсудят на сессии «Государственная экологическая политика России в Арктике и международное сотрудничество». На сессии «Сохранение и развитие морских и прибрежных экосистем: проблема микропластика в Арктике» обсудят проблемы управления пластиковыми отходами в регионе, ликвидацию загрязнений океанов и другие аспекты распространения частиц синтетических полимеров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, которое продлится до 2023 года.

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