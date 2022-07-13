Москва, 13 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции по денацификации и денационализации Украины Вооружёнными силам (ВС) РФ было сбито в общей сложности 247 военных самолётов и 1522 беспилотника украинских нацистов. Об этом13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Как отметил Конашенков, российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4 050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа российские истребители и системы ПВО сбили четыре военных самолета вооружённых украинских формирований.