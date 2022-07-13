Москва, , 12:25 — REGNUM В 2022 году объем продаж новых легковых автомобилей будет ниже, чем в 2021 году, что связано с целым рядом факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Авторынок Zimbio.com

«Среди них отсутствие электропроводников для производства автомобилей, уход с российского рынка большого числа европейских и американских автопроизводителей, рост цен, — сказала Ермилова. — Спрос сейчас снижен. По азиатским брендам, которые представлены на российском рынке, пока не сложился такой уровень спроса, как на другие марки. Эта ситуация сохранится до конца года. Если и далее не будет поставок более востребованных автомобилей, то спрос может опуститься еще ниже. Хотя потом рынок может переориентироваться на азиатские бренды. При соответствующем спросе объемы продаж и кредитования начнут расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году жители РФ предъявят значительно меньший спрос на автокредиты, нежели в 2021 году.

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