Москва, , 12:23 — REGNUM В настоящее время макроэкономическая и политическая ситуация в Европейском союзе и мировой экономике не располагает к укреплению евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Евросоюз

«Наблюдаемое ослабление евро можно объяснить несколькими факторами, — сказал Перепелица. — Во-первых, оттоком капитала из зоны евро вследствие проблем экономики еврозоны, вызванной отказом от традиционной энергетики. Во-вторых, дорогими энергоресурсами. В-третьих, снижением товарооборота с Россией. В-четвертых, прекращением резервирования в еврооблигациях ЦБ РФ. В-пятых, высокой инфляцией в еврозоне, превышающей инфляцию в США».

По его словам, пока макроэкономическая и политическая ситуация не располагает к укреплению евро.

«Возможно дальнейшее снижение его курса, — предположил экономист. — Укрепление любой валюты зависит от спроса на неё на мировом рынке, который зависит от ряда факторов: роста экономики, низкой инфляции товарооборота в данной валюте, размера учетной ставки (чем выше, тем крепче валюта). Когда это произойдёт, сложно спрогнозировать. Пока выше вероятность глобальной рецессии и усиления инфляции на горизонте нескольких лет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что падение курса евро относительно доллара объясняется тем, что ставка ФРС США остается выше ставки ЕЦБ.