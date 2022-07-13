Ставрополь, 13 июля 2022, 12:23 — REGNUM В Ставропольском крае планируется ввести новый предмет в программу начальной школы — историю родного края. Эту науку следует изучать с раннего детства, чтобы прививать любовь к родине. Так считает губернатор края Владимир Владимиров.

Флаг Ставропольского края
Флаг Ставропольского края
«Школы края уже год работают по учебному пособию «История Ставрополья». Необходимо углубить этот процесс. Идею ввести курс истории «Родное Ставрополье» для 1-4 классов считаю правильной и своевременной. Мы поможем ее реализовать. Все самое главное в создание и в сердце человека закладывается с детства, — заявил Владимиров на встрече с преподавателями истории, состоявшейся в рамках конференции «Историческое образование и гражданско-патриотическое воспитание молодежи: вызовы современности».

Напомним, ранее на Ставрополье был введен новый предмет — история Ставропольского края в средних классах — с 5-го по 10-й. Программу для начальной школы создадут по аналогии с ранее апробированным курсом.

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