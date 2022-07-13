Ставрополь, 13 июля 2022, 12:23 — REGNUM В Ставропольском крае планируется ввести новый предмет в программу начальной школы — историю родного края. Эту науку следует изучать с раннего детства, чтобы прививать любовь к родине. Так считает губернатор края Владимир Владимиров.
Напомним, ранее на Ставрополье был введен новый предмет — история Ставропольского края в средних классах — с 5-го по 10-й. Программу для начальной школы создадут по аналогии с ранее апробированным курсом.
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