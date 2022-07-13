Ставрополь, 13 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае планируется ввести новый предмет в программу начальной школы — историю родного края. Эту науку следует изучать с раннего детства, чтобы прививать любовь к родине. Так считает губернатор края Владимир Владимиров.

Флаг Ставропольского края

«Школы края уже год работают по учебному пособию «История Ставрополья». Необходимо углубить этот процесс. Идею ввести курс истории «Родное Ставрополье» для 1-4 классов считаю правильной и своевременной. Мы поможем ее реализовать. Все самое главное в создание и в сердце человека закладывается с детства, — заявил Владимиров на встрече с преподавателями истории, состоявшейся в рамках конференции «Историческое образование и гражданско-патриотическое воспитание молодежи: вызовы современности».

Напомним, ранее на Ставрополье был введен новый предмет — история Ставропольского края в средних классах — с 5-го по 10-й. Программу для начальной школы создадут по аналогии с ранее апробированным курсом.