Алжир, 13 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун провел ряд назначений в дипломатическом корпусе страны, включая назначение новых послов, в том числе — в ряде ведущих мировых столиц. Об этом 13 июля сообщает Algerie Presse Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, президент страны сменил глав дипломатических миссий в Париже, Вашингтоне и Брюсселе и ряде других мировых столиц.

Как сообщается, новым послом во Франции стал экс-глава алжирской дипломатической миссии в Испании. Таким образом, должность посла Алжира в Мадриде остаётся вакантной, на фоне дипломатического кризиса между двумя странами.

Кроме того, новые лица были назначены в ряд алжирских консульств во Франции, преимущественно — в коммуны, где проживает большое количество этнических алжирцев.