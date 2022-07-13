Москва, 13 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Наступательные действия на данный момент идут на севере Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 июля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Dnr-online.ru Флаг ДНР

Также он отметил о сложной ситуации в районе Святогорской лавры. Господствующие высоты поблизости контролируются украинской армией, которая ведет обстрел по религиозному учреждению.

«Видимые наступательные действия идут на севере ДНР. Что касается Светогорска, ситуация там остается сложной, Святогорская лавра остается в непростой ситуации. Из близлежащих высот противник начинает обстрел по территории лавры. Огонь ведется даже по монахам. Ситуация остается сложной», — сказал Пушилин.