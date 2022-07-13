Сеул, 13 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Китая провели 13 июля переговоры об укреплении сотрудничества в сферах услуг и инвестиций в рамках двустороннего соглашения о свободной торговле (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованный данным, 10-й раунд переговоров по пересмотру соглашения о зоне свободной торговли прошел в формате видеоконференции.

В рамках видеовстречи стороны обсудили возможность взаимного открытия рынков услуг и увеличения объёма инвестиций.

Южнокорейско-китайское соглашение о свободной торговле вступило в силу в декабре 2015 года, первый раунд переговоров по его пересмотру состоялся в марте 2018 года.